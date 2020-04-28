Таллинн приглашает на бесплатный интернет-семинар по безопасности городского садоводства

Все чаще говорится о том, что одной из проблем урбанизации становится достигшее критической скорости отдаление горожан от природы: ослабевают знания о природе и функционировании природных процессов. Одним из способов повысить знания об окружающей среде в городских условиях, найти дружественные по отношению к окружающей среде занятия, а также обогатить рацион является городское садоводство, или выращивание в городских условиях съедобных и полезных растений.

Этот род деятельности успешно внедрен и в Таллинне. Если в 2018 году создали первый, вызвавший много разговоров общинный сад Лаагна в Ласнамяэ, то на данный момент в городе имеется уже десяток подобных садов. Большой интерес к созданию своих учебных садов проявили детские сады, школы, молодежные центры, дневные центры и другие.

При выращивании съедобных растений в городской среде должна быть обеспечена также и безопасность. Возможными источниками заражения могут быть как загрязненная атмосфера и содержащая тяжелые металлы земля, так и неподходящий микробиологический состав почвы. Однако также были проведены пилотные исследования, которые подтвердили, что взаимодействие почвы с растительными материалами увеличивает разнообразие микрофлоры кишечника, поддерживает иммунную систему человека и может оказать антидепрессивное воздействие. Эти исследования прекрасно демонстрируют возможную позитивную роль городской природы и городского садоводства в обеспечении здоровья горожан.

На веб-семинаре осветят четыре темы, посвященные проведенным в таллиннских городских садах исследованиям почвы и растительности. О развитии этого вида садоводства расскажет руководитель проекта городского садоводства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Мария Дерлыш.

О содержании тяжелых металлов в почве и растениях, а также о том, что на это влияет, расскажет лектор TLÜ по организации окружающей среды Пирет Вахт. Приглашенный профессор TLÜ Тийу Кофф познакомит с результатами исследования ”Анализ проб почвы и растений из таллиннских городских садов”. Лектор по системной биологии TLÜ Кайри Коорт осветит тему ”Какие полезные и вредные микробы можно обнаружить в садовой почве”.