Таллинн приглашает молодежь принять участие в учебной регате The Tall Ships Races

Участвовать можно как на первом этапе регаты, который пройдет с 5 до 9 июля 2020 года по маршруту Лиссабон (Португалия)-Кадис (Испания), так и на втором, который состоится с 12 по 24 июля 2020 года по маршруту Кадис (Испания) – Ла Корунья (Испания), а также и третьем - с 27 июля по 6 августа 2020 года по маршруту Ла Корунья (Испания) – Дюнкерк (Франция).
Таллинн покрывает расходы на обучение каждого участника в размере до 600 евро и обеспечивает место на учебных парусных судах.
The Tall Ships Races – регата, проводимая в открытом море, в которой принимает участие более ста разных учебных парусников со всего мира. Цель регаты – развивать международное общение и повышать навыки мореходства и командной работы среди молодежи.
Главный организатор регаты – Международная ассоциация обучения парусному спорту Sail Training International.
В июле 2021 года парусники регаты The Tall Ships Races будут принимать столичные порты.
Информация и подача заявок: https://tallshipstallinn.ee/tulepurjetama/
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