05.03.2020, 10:10

Таллинн приглашает молодежь принять участие в учебной регате The Tall Ships Races


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Suured purjelaevad Tallinna Merepäevadel 2017.
Suured purjelaevad Tallinna Merepäevadel 2017.Foto: Sven Tupits, Tallinna Merepäevad/Fotogeen.com

Город предлагает молодым людям возможность этим летом принять участие на одном из этапов проходящей в Португалии, Испании и Франции международной учебной регаты The Tall Ship Races. Город покрывает расходы на обучение каждого участника в размере до 600 евро. Подавать заявки на участие можно до 6 апреля 2020 года.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, перед молодыми людьми открывается уникальная возможность принять участие в невероятном приключении, поработать в международной команде и получить бесценный опыт в мореплавании и парусном спорте.

«Регата The Tall Ships Races, которая летом 2021 года прибудет и в порты Таллинна, уникальна уже только потому, что половина команды каждого парусника состоит из 15-25-летних молодых людей. Для многих из них эти состязания являются первым опытом плавания в открытом море. Я настоятельно рекомендую будущим яхтсменам подавать заявки на участие в этом обучении», - сказал Вадим Белобровцев.

Свои заявки на участие в регате могут подавать молодые люди, которым на момент проведения состязаний (со 2 июля по 9 августа 2020 года) будет от 15 до 25 лет (включительно). Предпочтительно также, чтобы кандидаты были зарегистрированными жителями Таллинна (по данным Регистра народонаселения).

Участвовать можно как на первом этапе регаты, который пройдет с 5 до 9 июля 2020 года по маршруту Лиссабон (Португалия)-Кадис (Испания), так и на втором, который состоится с 12 по 24 июля 2020 года по маршруту Кадис (Испания) – Ла Корунья (Испания), а также и третьем - с 27 июля по 6 августа 2020 года по маршруту Ла Корунья (Испания) – Дюнкерк (Франция).

Таллинн покрывает расходы на обучение каждого участника в размере до 600 евро и обеспечивает место на учебных парусных судах.

The Tall Ships Races – регата, проводимая в открытом море, в которой принимает участие более ста разных учебных парусников со всего мира. Цель регаты – развивать международное общение и повышать навыки мореходства и командной работы среди молодежи.

Главный организатор регаты – Международная ассоциация обучения парусному спорту Sail Training International.

В июле 2021 года парусники регаты The Tall Ships Races будут принимать столичные порты.

Информация и подача заявок: https://tallshipstallinn.ee/tulepurjetama/

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