Таллинн приглашает молодежь принять участие в учебной регате The Tall Ships Races

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, перед молодыми людьми открывается уникальная возможность принять участие в невероятном приключении, поработать в международной команде и получить бесценный опыт в мореплавании и парусном спорте.

«Регата The Tall Ships Races, которая летом 2021 года прибудет и в порты Таллинна, уникальна уже только потому, что половина команды каждого парусника состоит из 15-25-летних молодых людей. Для многих из них эти состязания являются первым опытом плавания в открытом море. Я настоятельно рекомендую будущим яхтсменам подавать заявки на участие в этом обучении», - сказал Вадим Белобровцев.

Свои заявки на участие в регате могут подавать молодые люди, которым на момент проведения состязаний (со 2 июля по 9 августа 2020 года) будет от 15 до 25 лет (включительно). Предпочтительно также, чтобы кандидаты были зарегистрированными жителями Таллинна (по данным Регистра народонаселения).