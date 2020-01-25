Таллинн приглашает к участию в конкурсе программы ”Гражданский мир”

Вице-мэр Вадим Белобровцев напомнил, что к участию в проекте приглашаются юридические лица, предприниматели из числа физических лиц, а также все жители Таллинна, желающие развития отношений между представителями разных народов в столице. ”Основными направлениями конкурса проектов в этом году стали развитие молодежного сотрудничества, представление культур национальных меньшинств и поддержка культурных мероприятий”, — сказал Белобровцев.

Ходатайствовать о поддержке можно через среду самообслуживания, а также на бумаге или в виде документа, имеющего цифровую подпись. Подробная информация об условиях участия в конкурсе проектов на странице www.tallinn.ee/kodurahu.

”В этом году проектам будет оказываться поддержка в рамках трех туров конкурса программы ”Гражданский мир”, чтобы ходатайствующие могли выбрать наиболее подходящее время для проведения мероприятия. Сроки подачи заявок в этом году — 3 февраля, 6 апреля и 24 августа”, — уточнил Белобровцев.

В прошлом году в рамках трех туров в общей сложности были поддержаны 67 проектов, что демонстрирует заметный рост в сравнении с предшествующими годами и растущую популярность конкурса проектов. Например, в 2018 году поддержку получили 43 проекта, в 2017 — 28 проектов. Темами этих проектов стали развитие объединяющей молодежной деятельности (проекты, объединяющие молодежь с разными родными языками), а также проекты, знакомящие с культурами национальных меньшинств (дни культуры в школах, культурные программы).