Таллинн представил меры поддержки предпринимателей

В первую очередь, меры направлены на тех, кто состоит в договорных отношениях с городом или оказывает влияние на деятельность местного самоуправления.

”В условиях чрезвычайного положения, действующих ограничениях на передвижение, когда доходы многих горожан уменьшились, разумеется, предприниматели оказались в сложном положении, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Реальность такова, что жизнь остановилась и ситуация для предпринимателей крайне тяжелая. Мы предлагаем ряд мер, прежде всего предназначенных городским партнерам, которые будут призваны наладить их финансовые потоки, сгладить нагрузку и помочь выйти из кризиса”.

Первой мерой стало упрощение условий оплаты — город будет оплачивать полученные услуги и товары в течение 10 календарных дней (сейчас — 21 или 30 календарных дней) до конца года.

Также город отказывается от применения прописанных в договорах санкций (неустойка, пеня) при проблемах с обеспечением поставок или выполнением заказа, возникающих из-за чрезвычайного положения, и продлевает сроки выполнения обязательств на разумное время. При возможности, в долгосрочных договорах будут применяться более частые периоды оплаты.

Ежемесячно город оплачивает около 15 000 счетов, которых касается решение о сроке оплаты. В 2019 году город совершил разные сделки с почти 16 000 предприятий.

Также город решил сократить на 50% налог на рекламу, поскольку рынок наружной рекламы сейчас практически замер.