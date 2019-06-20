Таллинн предоставит женскому кризисному центру новые помещения
Постановлением Таллиннской горуправы Таллиннскому женскому кризисному центру будут предоставлены новые помещения.
Постановлением Таллиннской горуправы Таллиннскому женскому кризисному центру будут предоставлены новые помещения.
Таллиннский женский кризисный центр в мае этого года обратился к городу в связи с тем, что для продолжения работы им необходимы помещения, а договор об аренде использовавшихся до сих пор подходит к концу.
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что город в сотрудничестве с Таллиннским женским кризисным центром нашел решение проблемы и подходящие помещения, которые соответствуют нуждам женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации. ”Город ценит деятельность Таллиннского женского кризисного центра, ведь семейное насилие — очень серьезная проблема”, — сказала Бешкина.
Кризисный центр оказывает услуги в Таллинне и Харьюмаа уже 14 лет.
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