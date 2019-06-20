Таллинн предоставит женскому кризисному центру новые помещения

Таллиннский женский кризисный центр в мае этого года обратился к городу в связи с тем, что для продолжения работы им необходимы помещения, а договор об аренде использовавшихся до сих пор подходит к концу.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что город в сотрудничестве с Таллиннским женским кризисным центром нашел решение проблемы и подходящие помещения, которые соответствуют нуждам женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации. ”Город ценит деятельность Таллиннского женского кризисного центра, ведь семейное насилие — очень серьезная проблема”, — сказала Бешкина.

Кризисный центр оказывает услуги в Таллинне и Харьюмаа уже 14 лет.