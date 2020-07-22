Таллинн предложил отреставрировать Горхолл как культурное сооружение государственной важности

В своем обращении Новиков отметил, что для реставрации Горхолла как памятника культуры в 2017 году были составлены особые условия, а для Горхолла и прилегающей территории была составлена детальная планировка.

"Таллиннский Горхолл, спроектированный архитектором Райне Карпом, является выдающимся примером модернистской архитектуры, имеет существенное культурное значение и значение для городского пространства. Интерьер здания украшает созданный художником Энном Пылдроосом величественный гобелен гигантских размеров, который, по имеющимся данным, является крупнейшим в мире", — пояснил вице-мэр.

Комплекс зданий Горхолла открылся в 1980 году, и при строительстве сооружения учитывалась необходимость сохранить открывающийся с моря вид на контуры Старого города в Таллинне.

"Поскольку при строительстве здания не было возможности убрать ведущую в порт железнодорожную ветку, здание выполняет также роль железнодорожного моста для пешеходов. Закрытость здания и его стены, замаскированные наклонными газонами, ассоциируются с расположенными неподалеку бастионами шведского времени. Таллиннский Горхолл получил гран-при архитектурной биеннале Interarh-83, золотую медаль и премию от президента Международного союза архитекторов, а также государственную премию СССР в 1984 году, в связи с чем Горхолл также был внесен в список памятников истории и культуры. Горхолл был единственным публичным объектом, построенным в приморской зоне в советский период", — добавил Новиков.