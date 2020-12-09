Таллинн предложил досрочно отправить школьников на зимние каникулы

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, вместо расширенного или полного дистанционного обучения следует дать единый и четкий сигнал, который смогут применить все общеобразовательные школы.

”Если сейчас перед нами стоит выбор: на неделю перед зимними каникулами перевести учеников на дистанционное обучение или досрочно начать школьные каникулы, то Таллинн поддерживает второй вариант. Мы не считаем разумным за неделю до начала школьных каникул переводить все школьные ступени на обязательное дистанционное обучение, — отметил Кылварт. — В то же время специфические потребности учеников должны быть удовлетворены: так, например, школы для учеников с особыми образовательными потребностями и начальные классы должны иметь возможность продолжить привычное контактное обучение до первоначально утвержденной даты начала каникул, то есть до 23 декабря”.

По словам мэра, введенные с сентября в таллиннских школах профилактические меры — рассредоточение, дезинфекция, частичное дистанционное обучение и установка тепловизоров — дали свои результаты, однако рост числа инфицированных в столичных школах вызывает беспокойство.

Решение о возможном досрочном начале школьных каникул может принять правительство ЭР.

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