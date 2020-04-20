20.04.2020, 12:49

Таллинн предлагает школьникам на каникулах множество виртуальных занятий


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Lapsed ja tahvelarvutid
Lapsed ja tahvelarvutidFoto: Siim Lõvi

Сегодня начались школьные каникулы, но из-за режима чрезвычайной ситуации школьникам все равно нужно сидеть дома и избегать контактов с остальными. Чтобы занять свободное время детей, столичные молодежные центры, школы по интересам, музеи и многие другие учреждения подготовили разнообразные мероприятия, принять участие в которых можно, не выходя из дома.

Вице-мэр Вадим Белобровцев призвал молодежь соблюдать установленные правительством на период действия режима чрезвычайной ситуации требования — ради сохранения здоровья как самих детей, так и их друзей и близких.

”Дистанционное обучение длится уже больше месяца и понятно, что ученики хотят общаться с друзьями, особенно во время каникул; но вирус продолжает распространяться и самый лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье близких — оставаться дома, — сказал Вадим Белобровцев. — Столичные молодежные работники, школы по интересам и многие другие делают все возможное, чтобы предложить молодежи различные занятия в период чрезвычайной ситуации”.

По словам вице-мэра, все таллиннские молодежные центры работают с самого начала режима ЧС и доступны для подростков посредством социальных медиа. Таллиннская центральная библиотека открыла для бесплатного пользования все электронные библиотеки, также проводит множество виртуальных мероприятий для детей и подростков.

”Занятий, которые предлагаются по интернету, все больше, и школьные каникулы — прекрасное время для того, чтобы ознакомиться с возможностями и увлекательно провести свободное время”, — сказал Вадим Белобровцев.

В приготовленной на каникулы программе каждый найдет для себя что-то интересное. Например, друзья спорта смогут в понедельник, 20 апреля, в 19 часов найти на Фейсбуке страничку Noor Tegija и принять участие в тренировке с тренером MyFitness Катреной Тренн, а в Инстаграме mono.tallinn в 16 часов состоится встреча на русском языке со спортсменкой и тренером Ангелиной Семеновой.

Все фанаты Подушечного клуба смогут во вторник, в 17 часов, на страничке молодежного центра Кристийне увидеться и задать вопросы актрисе и певице Грете Клейн. Молодежный центр Хааберсти в течение недели организует виртуальные туры по разным музеям.

Не выходя из дома, можно посетить Таллиннский зоопарк. Центральная библиотека организует посредством Skype разговорные кружки эстонского, английского, корейского, шведского, немецкого и русского языков.

Больше информации о виртуальных занятиях, которыми можно заняться на каникулах, можно получить на информационном портале для молодежи.

О возможностях, предлагаемых молодежными центрами, можно узнать здесь (на эстонском языке).

Информацию о новых услугах Таллиннской центральной библиотеки можно узнать здесь (на эстонском языке).

Свой вклад в создание программы занятий на весенних каникулах вносят все таллиннские молодежные центры, Департамент по делам молодежи и спорта, Восточно-Таллиннское отделение полиции, Таллиннская центральная библиотека, спортклуб MyFitness, Эстонский музей здравоохранения, Таллиннский городской музей и детский музей ”Мия-Милла”, Творческая мастерская, спортклуб Garant, танцевальная студия Free Flow, музей Адамсона-Эрика, Мустамяэский дом детского творчества, Эстонский союз интеллектуального спорта, Bellnor Summer Camp, Таллиннский зоопарк, Ласнамяэская школа по интересам и Youth Club Active. Кроме них, школы по интересам Нымме, Копли, Канутиайа и Тондираба, центр по интересам ”Кулло”.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства создал страничку ”Городская природа”, за которой стоит следить и после каникул.

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