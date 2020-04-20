Таллинн предлагает школьникам на каникулах множество виртуальных занятий

Вице-мэр Вадим Белобровцев призвал молодежь соблюдать установленные правительством на период действия режима чрезвычайной ситуации требования — ради сохранения здоровья как самих детей, так и их друзей и близких.

”Дистанционное обучение длится уже больше месяца и понятно, что ученики хотят общаться с друзьями, особенно во время каникул; но вирус продолжает распространяться и самый лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье близких — оставаться дома, — сказал Вадим Белобровцев. — Столичные молодежные работники, школы по интересам и многие другие делают все возможное, чтобы предложить молодежи различные занятия в период чрезвычайной ситуации”.

По словам вице-мэра, все таллиннские молодежные центры работают с самого начала режима ЧС и доступны для подростков посредством социальных медиа. Таллиннская центральная библиотека открыла для бесплатного пользования все электронные библиотеки, также проводит множество виртуальных мероприятий для детей и подростков.

”Занятий, которые предлагаются по интернету, все больше, и школьные каникулы — прекрасное время для того, чтобы ознакомиться с возможностями и увлекательно провести свободное время”, — сказал Вадим Белобровцев.

В приготовленной на каникулы программе каждый найдет для себя что-то интересное. Например, друзья спорта смогут в понедельник, 20 апреля, в 19 часов найти на Фейсбуке страничку Noor Tegija и принять участие в тренировке с тренером MyFitness Катреной Тренн, а в Инстаграме mono.tallinn в 16 часов состоится встреча на русском языке со спортсменкой и тренером Ангелиной Семеновой.

Все фанаты Подушечного клуба смогут во вторник, в 17 часов, на страничке молодежного центра Кристийне увидеться и задать вопросы актрисе и певице Грете Клейн. Молодежный центр Хааберсти в течение недели организует виртуальные туры по разным музеям.

Не выходя из дома, можно посетить Таллиннский зоопарк. Центральная библиотека организует посредством Skype разговорные кружки эстонского, английского, корейского, шведского, немецкого и русского языков.