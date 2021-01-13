Таллинн предлагает пациентам с COVID-19 транспорт из больницы домой

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город предлагает услугу транспорта находившимся на стационарном лечении пациентам с диагнозом COVID-19, чье состояние здоровья позволяет продолжать дальнейшее лечение в домашних условиях.

”Для того, чтобы помочь медицинским учреждениям справляться с растущим числом пациентов с коронавирусом, Таллиннская скорая помощь предлагает возможность транспортировки тем больным COVID-19, которых выписали из больницы, но которые все еще могут быть распространителями вируса, — отметила Бетина Бешкина. — Скорая помощь оказывает услугу в случае, если пациент не может добраться из больницы домой личным автомобилем, чтобы избежать на данном этапе использования им общественного транспорта или такси”.

Услугу транспортировки со стороны Таллиннской скорой помощи заказывает выписывающий пациента из больницы врач, оплачивает услугу столичный Департамент социальных дел и здравоохранения. Услуга оказывается жителям Таллинна и Харьюмаа с положительным диагнозом COVID-19, нуждающимся в транспорте из больницы домой, независимо от возраста.

Также город предлагает услугу размещения работающим с коронавирусными пациентами сотрудникам таллиннских больниц, чьи семьи входят в группу риска, не переболели COVID-19 или же члены семей не были вакцинированы. Также услуга размещения предлагается нуждающимся во временном проживании в Таллинне коллегам из других регионов Эстонии, пришедшим на помощь больницам.

”Цель этой меры — снизить риск распространения инфекции в семьях медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом”, — сказала вице-мэр.

Медицинским работникам предлагается возможность размещения в шести гостиницах центра города, которые были отобраны по итогам конкурса закупки.

Также город предлагает возможность размещения здоровым работникам Ируского попечительского дома, чье место жительства находится вдали от Таллинна или же кому ради сохранения здоровья домочадцев нужно находиться в изоляции от семьи.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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