Таллинн повысил пособие по уходу за ребенком

В бюджете Таллинна на 2020 год на выплату возмещения расходов на услугу по уходу за ребенком предусмотрено 1 441 070 евро.

О получении компенсации может ходатайствовать родитель, попечитель или опекун на основании договора об опеке, в качестве места жительства ходатая и ребенка в регистре народонаселения должен значиться Таллинн. Опекун, с которым в семье заключен договор об опеке с Таллинном, и которому Таллинн выплачивает пособие, не должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна.

Лицам, покупающим услугу в объеме, равном или превышающем в 1,5 раза размер пособия, выплачивается 100% пособия. Лицам, покупающим услугу в меньшем объёме, чем 1,5 раза от размера пособия, но не менее чем 100% от размера пособия, выплачивается 50% от размера компенсации.

Право подать заявку на получение пособия появляется на следующий день после того, как заканчивается выплата родительского пособия, предусмотренного законом (родительской зарплаты), на ребенка, для которого приобретается услуга. Право на ходатайство о компенсации прекращается при занесении ребенка в список детского сада или школы.

Периодом расчета компенсации является календарный месяц, в течение которого подтвержденные документами расходы на оказанную услугу покрываются в установленном порядке.

Постановление вступило в силу задним числом с 1 января 2020 года.