Таллинн повышает возмещение расходов по уходу за ребенком

Размер возмещения эквивалентен взятому в качестве основы расчету распределения бюджета муниципальных дошкольных детских учреждений на одного ребенка за один календарный месяц — в этом году сумма составляет 196 евро.

Вице-мэр Бетина Бешкина напомнила, что с сентября прошлого года в Таллинне начало действовать множество льгот для получающих услугу присмотра за детьми, а также для посещающих частные и муниципальные детские сады детей.

”Помимо компенсации, которая в этом году вырастет до 196 евро в месяц, город также покрывает расходы на питание в частных дошкольных учреждениях, — сказала Бетина Бешкина. — Родители детей с особыми образовательными потребностями избавлены от платы за место в муниципальном саду и в таком же объеме получают скидку при оплате услуг частных учреждений по уходу за детьми”.

Вице-мэр привела в качестве примера исследование норвежского кредитного сайта Sumo Finans, который сравнил 50 европейских городов и упорядочил их на основе показателей в аспекте дружественного отношения к семье.

”Таллинн в этой таблице расположился на почетном четвертом месте, и одним из факторов, по которому оценивали дружелюбие к семье, был ежемесячный расход на присмотр за ребенком дошкольного возраста”, — пояснила Бетина Бешкина.

В Таллинне ходатайствовать о компенсации расходов на услугу присмотра за детьми могут родитель ребенка, опекун или попечитель на основании договора замещающей семьи, чьим зарегистрированным местом жительства по данным Регистра народонаселения является Таллинн. Ребенок, для которого приобретается услуга присмотра, должен являться зарегистрированным жителем Таллинна, и не должен значиться в списке ни одного из муниципальных или частных детских садов. У замещающих семей, в которых растут дети, находящиеся на попечении Таллинна, есть право на получение компенсации, независимо от того, являются замещающие родители жителями Таллинна, или нет.

Лицам, покупающим услугу в объеме, равном или превышающем в 1,5 раза размер пособия, выплачивается 100% пособия. Лицам, покупающим услугу в меньшем объёме, чем 1,5 раза от размера пособия, но не менее чем 100% от размера пособия, выплачивается 50% от размера компенсации.