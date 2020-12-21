Таллинн повышает надбавку к пенсии до 125 евро

Вице-мэр Бетина Бешкина пояснила, что начиная с 2010 года Таллинн раз в год выплачивает пенсионерам пособие с целью компенсировать рост цен.

”Надбавка к пенсии выплачивается один раз в год — в месяц, предшествующий месяцу рождения. Выплата предусмотрена не только пенсионерам по старости, но и лицам, получающим пенсию по нетрудоспособности, — сказала Бешкина. — Новый размер ставки будет введен задним числом — он будет действовать в том числе в отношении получателей надбавки к пенсии, рожденных в январе, и которым надбавка к пенсии выплачивается в декабре 2020 года”.

Начиная с января 2021 года размер единоразового пособия будет составлять 125 евро вместо нынешних 100 евро.

Если в уходящем году на выплату надбавки к пенсии из городского бюджета было выделено свыше 9,15 млн евро, то с учетом роста пособия в бюджете следующего года заложено дополнительно 2,9 млн евро.

Изменяющее размер надбавки к пенсии постановление утверждается на основании Закона о социальном обеспечении, и оно находится в соответствии с постановлением Таллиннского горсобрания №27 от 29 ноября 2012 г. ”Условия и порядок выплаты социальных пособий”, согласно которому ставки универсальных пособий устанавливает городская управа.

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