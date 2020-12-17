Таллинн потратит на новогодние салюты 40 000 евро

Самым дорогим будет салют на Рейди теэ в Кесклинне — он обойдется налогоплательщикам в 15 000 евро, сообщили корреспонденту rus.err.ee в коммуникационном отделе Таллиннской городской канцелярии.

Фейерверки в Мустамяэ (место проведения еще уточняется) и Хааберсти (возле пруда) будут в пять раз дешевле — каждый из них обойдется в 3000 евро.

Запуск салюта с Телебашни в Пирита обойдется в 6000 евро. Фейерверк на Штромке в Пыхья-Таллинне будет стоить 5000 евро. Стоимость двух салютов в Ласнамяэ (возле культурного центра "Линдакиви" и в парке Тондилоо) — 8000 евро.