Таллинн потратил свыше полумиллиона евро на закупку передач у ПБК

Всего за три передачи на телеканале ПБК Таллинн заплатил 542 720 евро, сказал мэр столицы Михаил Кылварт, отвечая на вопрос фракции Партии реформ в городском собрании.
За производство и выпуск передачи "Наша столица" город заплатил 94 800 евро, "Доброе утро, Таллинн!" 331 980 и "Русский вопрос" 115 940 (без учета налога с оборота).
Объем, хронометраж и производитель русскоязычных передач стали известны по результату господряда.
Вдобавок к изменениям и завершению вещания Таллиннского телевидения, в муниципальной службе связей с общественность сейчас всего 60 рабочих мест, из них 7 в службе новостей Raepress, 11 в газете Pealinn и 9 в газете "Столица".
В бюджете на этот год предусмотрено 2 297 000 евро на содержание столичных СМИ.
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