Таллинн потратил свыше полумиллиона евро на закупку передач у ПБК

За производство и выпуск передачи "Наша столица" город заплатил 94 800 евро, "Доброе утро, Таллинн!" 331 980 и "Русский вопрос" 115 940 (без учета налога с оборота).

Объем, хронометраж и производитель русскоязычных передач стали известны по результату господряда.

Вдобавок к изменениям и завершению вещания Таллиннского телевидения, в муниципальной службе связей с общественность сейчас всего 60 рабочих мест, из них 7 в службе новостей Raepress, 11 в газете Pealinn и 9 в газете "Столица".

В бюджете на этот год предусмотрено 2 297 000 евро на содержание столичных СМИ.