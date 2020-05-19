Таллинн построит в Мустамяэ социальный дом на 120 квартир

По словам вице-мэра Эхи Вырк, на участке планируется построить здание с социальными квартирами и обслуживающими помещениями, поскольку в районе есть потребность в социальных квартирах и услугах.

”В здании запланировано свыше 120 квартир. Примерно половина из них — квартиры-студии, а четверть — однокомнатные квартиры, включающие комнату и кухню. Детальная планировка определяет благоустройство, озеленение, подъездные пути, парковку и оснащение техносетями”, — сказала Вырк.

Вице-мэр добавила, что жилые помещения предусмотрены прежде всего для размещения пожилых людей. Помимо этого, в здании запланированы двух- и трехкомнатные квартиры, предназначенные для семей с детьми. Точное число квартир и их площадь, а также количество парковочных мест и прочие детали определятся в ходе проектирования.

Во дворе будет построена игровая площадка и установлены уличные тренажеры. В здании будут предусмотрены возможности оказания реабилитационных услуг для пожилых (массаж, лечебная физкультура и т.д.). Социальные работники будут организовывать питание, стирку белья и оказание услуг по личной гигиене. Кроме того, социальные работники позаботятся о досуге жильцов — в зале на первом этаже будет возможность проводить кружки по интересам и занятия в клубах. Жильцам будет обеспечено оказание неотложной медицинской помощи, а при необходимости — консультация семейного врача, психиатра или психолога.

Ранее располагавшееся на участке здание районной управы Мустамяэ было снесено в ноябре минувшего года. Цель детальной планировки — установить на участке по адресу Таммсааре теэ, 135 право застройки здания высотой до восьми наземных этажей, а также одного подземного этажа, где будет располагаться парковка. На первом этаже и частично на втором этаже может появиться попечительское учреждение.

Таллиннский департамент городского планирования для составления детальной планировки заключил договор с архитектурным бюро Artes Terrae OÜ. Публичное обсуждение детальной планировки организует Департамент городского планирования в сотрудничестве с районной управой Мустамяэ. К проектированию здания приступят после утверждения детальной планировки.