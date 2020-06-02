Таллинн построит в Хааберсти новый молодежный центр

По словам вице-мэра Эхи Вырк, имеющийся сейчас план помещений корпуса ”В” будет скорректирован с учетом потребностей молодежного центра. Также для обоих арендаторов предусмотрены два зала.

”Корпус ”С” этого здания реконструируется для совместного пользования как дневным, так и молодежным центрами, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Также в новом корпусе разместится большой зал с внешней террасой. На территории объекта спроектирована возможность дополнительной парковки, а также заменят асфальт”.

Вице-мэр добавила, что также на этом объекте предусмотрена и площадка для игры в баскетбол.

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что новый молодежный центр очень нужен району, потому что нынешние помещения, расположенные по адресу Ыйсмяэ теэ, 88а, амортизированы и не соответствуют ни потребностям центра, ни ожиданиям молодежи.

”Молодежные центры являются важной частью района, поскольку вдобавок к возможности проведения досуга на них лежит также весьма серьезная социальная и образовательная роль”, — сказал старейшина Хааберсти.

Старейшина добавил, что часть здания по адресу Ыйсмяэ теэ, 24 начали реконструировать летом, чтобы пойти навстречу нынешним арендаторам.

”Работы могли начаться намного раньше, но поскольку зданием пользовались арендаторы, которые занимаются детьми, мы смогли дать всем достаточно времени для поиска подходящих помещений”, — пояснил Ханимяги и выразил надежду, что с появлением новых помещений в Хааберсти возможности, предлагаемые молодежи, существенно расширятся.

Победителем строительного подряда стало совместное предложение двух фирм Tesron Ehitus OÜ и Eventus Ehitus OÜ. Строительные работы начнутся 15 июня, а завершатся в августе 2021 года. Общая стоимость проекта 2,5 млн евро.