Таллинн построит общественный слип для лодок

”Сотрудничество с местными лодочниками было необходимо, так как для нас было важно, чтобы слип был построен в подходящем месте, и чтобы он отвечал ожиданиям тех людей, которые будут его использовать. Слип станет местом спуска лодок на воду, а также их стоянки и хранения”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Проектировочные работы планируется завершить в июле нынешнего года. Дальнейшие работы начнутся сразу же после получения разрешения на строительство.

Городской бюджет предусматривает выделение на проектировку и строительство слипа 250 000 евро.