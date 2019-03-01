Таллинн построит общественный слип для лодок

В Таллинне принято решение о строительстве общественного слипа — места для спуска лодок на воду. Место на полуострове Пальяссааре, рядом с Екатерининским причалом было выбрано в сотрудничестве с рыбаками и другими владельцами лодок. Проектировочные работы уже начались.
”Сотрудничество с местными лодочниками было необходимо, так как для нас было важно, чтобы слип был построен в подходящем месте, и чтобы он отвечал ожиданиям тех людей, которые будут его использовать. Слип станет местом спуска лодок на воду, а также их стоянки и хранения”, — сказал старейшина Пыхья-ТаллиннаРаймонд Кальюлайд.
Проектировочные работы планируется завершить в июле нынешнего года. Дальнейшие работы начнутся сразу же после получения разрешения на строительство.
Городской бюджет предусматривает выделение на проектировку и строительство слипа 250 000 евро.