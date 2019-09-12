Таллинн построит малую окружную дорогу от Ласнамяэ до Вильяндиского шоссе

Новый транспортный коридор вокруг Таллинна будет носить название Таллиннская малая окружная дорога и пройдет от улицы Смуули в Ласнамяэ через тоннель под взлетно-посадочной полосой аэропорта, далее через поселок Пеэтри до Вильяндиского шоссе.

Сейчас проект находится на стадии эскиза, так что назвать точную сумму строительства невозможно, пишет rus.err.ee.

Работы по строительству малой окружной дороги вокруг Таллинна начнутся ориентировочно через 2-3 года.