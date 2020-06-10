10.06.2020, 14:26

Таллинн поможет с жильем горожанам и семьям, лишившимся крова


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Maria Derlõš
Maria DerlõšFoto: Hendrik Osula

Таллинн разработал пакет дополнительных социальных мер для поддержки горожан и семьей, оказавшихся в тяжелом положении из-за потери работы или испытывающих экономические трудности в условиях режима чрезвычайной ситуации и экономического спада.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что режим чрезвычайной ситуации отменен, но влияние кризиса на экономику и социальную сферу в полном объеме только начинается.

”Чрезвычайная ситуация закончилась, но ее воздействие мы будем ощущать еще долго, — сказал мэр. — Сложные времена ожидают нас как в экономической, так и социальной областях, и мы должны быть к этому готовы. Нужно учитывать и то, что ситуация может резко ухудшиться и особенно пострадают семьи с детьми. Также мы должны думать и о долгосрочной перспективе, поэтому в числе разработанных мер как предусмотренные для быстрого разрешения ситуации, так и долгосрочные способы помощи, которые будут актуальны и тогда, когда кризис пройдет. Город сфокусирован на предоставлении продуктовой и жилищной помощи, но мы также разработали и дополнительные льготы при оплате места за детский сад”.

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Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что коронакризис и чрезвычайная ситуация отразились на финансовом положении многих семей.

”Мы разработали дополнительные меры поддержки горожан и семей, оказавшихся в тяжелом положении. Так, в качестве одной из мер, попавшим в затруднительное положение семьям мы будем предлагать в июле и августе вместо школьного питания, которое было до сих пор, продуктовую помощь. Мы намерены в ускоренном порядке помочь с жильем горожанам и семьям, лишившимся крова. К тому же, мы предложим пособие на аренду семьям и горожанам, потерявшим или теряющим жилье из-за режима чрезвычайной ситуации, и, тем самым, попытаемся помочь людям вернуться на свободный рынок аренды и, по возможности, сохранить им привычный уклад жизни”.

Дополнительные продуктовые наборы будут распределены между семьями с детьми, в которых нетто-доход первого члена семьи ниже, чем минимальная ставка оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи составляет менее 80% от действующей ставки минимальной зарплаты. Для получения пособия следует обратиться в отдел социального обеспечения при районной управе по месту жительства. Продовольственная помощь предусмотрена в качестве дополнения к набору Продуктового банка и распределяется районными управами из расчета один комплект на одного ребенка в неделю. Продуктовые наборы будут выдаваться с 1 июля по 31 августа.

Семьям, которые вследствие экономических трудностей лишились жилья, город в срочном порядке поможет с временным размещением. Ходатайствовать могут потерявшие кров, однако самостоятельно справляющиеся семьи с детьми, лишившиеся жилья безработные, а также члены семей, в которых присутствует насилие. Ходатайствующий должен отвечать критериям предоставления социального жилья: в его владении нет жилплощади, а доход не позволяет ее приобрести.

Для предоставления временного размещения город планирует заключить рамочный договор с несколькими учреждениями, которые готовы при необходимости разместить лицо или семью. Эта мера является краткосрочным решением до того момента, когда человеку подыщут подходящую съемную квартиру или другой альтернативный вариант, например, предоставят социальную квартиру. По первоначальным планам, мера будет применяться с 1 сентября до конца текущего года.

Третья мера поддержки направлена на горожан и семьи, потерявшие жилье вследствие чрезвычайной ситуации, однако не нуждающиеся во временном размещении. Город поможет с оплатой аренды за первый месяц, при необходимости — посреднических услуг, залога и суммы аренды за первый месяц, а в последующие месяцы платежи по аренде будут покрываться за счет прожиточного пособия. Ходатайствующие должны отвечать критериям получения социальной квартиры, то есть они не должны быть владельцами недвижимости, а доход не должен позволять приобрести собственное жилье. Мера будет применяться с 1 сентября до конца текущего года. Пособия выплачиваются на основании порядка выплаты зависящего от дохода пособия.

Наряду с этим, город разработал дополнительные льготы для семей, в которых дети посещают детский сад. С 1 сентября Таллинн в полном объеме освободит от платы за место в детском саду родителей, которые оказались в затруднительном финансовом положении, а также родителей, чьи дети посещают спецгруппу для детей с особыми образовательными потребностями.

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