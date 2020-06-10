Таллинн поможет с жильем горожанам и семьям, лишившимся крова

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что режим чрезвычайной ситуации отменен, но влияние кризиса на экономику и социальную сферу в полном объеме только начинается.

”Чрезвычайная ситуация закончилась, но ее воздействие мы будем ощущать еще долго, — сказал мэр. — Сложные времена ожидают нас как в экономической, так и социальной областях, и мы должны быть к этому готовы. Нужно учитывать и то, что ситуация может резко ухудшиться и особенно пострадают семьи с детьми. Также мы должны думать и о долгосрочной перспективе, поэтому в числе разработанных мер как предусмотренные для быстрого разрешения ситуации, так и долгосрочные способы помощи, которые будут актуальны и тогда, когда кризис пройдет. Город сфокусирован на предоставлении продуктовой и жилищной помощи, но мы также разработали и дополнительные льготы при оплате места за детский сад”.

Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что коронакризис и чрезвычайная ситуация отразились на финансовом положении многих семей.

”Мы разработали дополнительные меры поддержки горожан и семей, оказавшихся в тяжелом положении. Так, в качестве одной из мер, попавшим в затруднительное положение семьям мы будем предлагать в июле и августе вместо школьного питания, которое было до сих пор, продуктовую помощь. Мы намерены в ускоренном порядке помочь с жильем горожанам и семьям, лишившимся крова. К тому же, мы предложим пособие на аренду семьям и горожанам, потерявшим или теряющим жилье из-за режима чрезвычайной ситуации, и, тем самым, попытаемся помочь людям вернуться на свободный рынок аренды и, по возможности, сохранить им привычный уклад жизни”.

Дополнительные продуктовые наборы будут распределены между семьями с детьми, в которых нетто-доход первого члена семьи ниже, чем минимальная ставка оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи составляет менее 80% от действующей ставки минимальной зарплаты. Для получения пособия следует обратиться в отдел социального обеспечения при районной управе по месту жительства. Продовольственная помощь предусмотрена в качестве дополнения к набору Продуктового банка и распределяется районными управами из расчета один комплект на одного ребенка в неделю. Продуктовые наборы будут выдаваться с 1 июля по 31 августа.