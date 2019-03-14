Таллинн покрывает расходы учебных заведений на услуги Аэгнаского дома природы

Таллиннские учебные заведения и объединения, занимающиеся обучением на тему окружающей среды, могут ходатайствовать о компенсации расходов на использование водного транспорта, чтобы добраться с материка на остров Аэгна и обратно. Использование Аэгнаского дома природы для таллиннских детей бесплатно.

С 2008 года, когда дом открылся, в нем предлагают дополнительные занятия природоведением. Сезон открыт с 1 мая по 30 сентября, в это время различные учебные организации и любители природы могут участвовать в походах, лагерях и уроках на свежем воздухе. Аэгнаский дом природы подготовил для всех заинтересованных 11 программ. В этом году появилась программа для любителей походов.

Заявить о желании участвовать в работе дома можно будет с завтрашнего дня на странице. Для таллиннских детских садов и школ проведение учебных мероприятий бесплатно. Также можно ходатайствовать о покрытии транспортных расходов.