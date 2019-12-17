Таллинн подписал договор о сотрудничестве с Хельсинки

”Подкрепленные научным подходом решения помогают нам поддержать экологичную мобильность, создать широкий спектр возможностей и привлечь общество к участию в важных городских процессах. Видение Таллинна и Хельсинки как города-близнеца вдохновляет и придает смелости другим регионам, это создаст равные возможности для людей и предпринимателей с обеих сторон. Вместе мы сможем создать городскую среду, которая сделает нас заметными на карте мира”, — сказал Михаил Кылварт на конференции по случаю открытия центра Finest Twins. Кылварт отметил, что инновации в городской среде включают не только техническое развитие, но подразумевают создание среды, предлагающей лучшие условия для жизни, вне зависимости от погоды.

Летом 2018 года на встрече мэра Таллинна и ректора Таллиннского Технического университета пришли к соглашению, что город и университет могли бы сотрудничать в сфере городских инноваций. С начала 2019 года начал создаваться единый центр компетенций в этой сфере — TalTech City. Целью создания центра было привлечение средств для реализации инновационных проектов в городе.

”В сотрудничестве с Таллиннским Техническим университетом мы углубленно развиваем направление городских инноваций. Сотрудничество города и университета создает синергию, привносит новые идеи из научно-исследовательского мира в развитие города”, — сказал Кылварт.