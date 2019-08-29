Таллинн поднимет зарплаты педагогов в детских садах с 1 сентября

Согласно прогнозам, в первые классы муниципальных школ поступит около 4300 детей, а в десятые — более 3300 учеников.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев напомнил, что приоритетом города уже пятый год является применение обновленного подхода к обучению. ”Наша задача — всячески поддерживать в этом школы и детские сады, помогая создать современные условия обучения, — сказал Белобровцев. — Несмотря на то, что в этом году к первому сентября новые школьные здания не открываются, на нескольких объектах работы продолжаются. В августе будет возведена крыша нового здания Таллиннской Тондиской основной школы, капитальный ремонт идет в Таллиннской немецкой гимназии, проектируются гимназия Арте, Мустйыэская гимназия и Ласнамяэская основная школа. Около 93% школ уже полностью реновированы, в ближайшие годы все школы будут приведены в порядок. Теперь мы можем сосредоточить усилия на детских садах, мы хотим привести их в порядок к 2030 году”.

Городские инвестиции в сфере образования также включают строительство стадиона Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии и детского сада Мянникяби, на этих объектах работы будут завершены в октябре. В августе вновь открыл свои двери отремонтированный детский сад Ситси.