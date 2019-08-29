Таллинн поднимет зарплаты педагогов в детских садах с 1 сентября

В 57 муниципальных школах Таллинна к учебе в 2019/20 учебном году приступят 46 400 школьников, вместе с частными и государственными школами общее число таллиннских школьников составит более 50 000. Запущены проекты по улучшению учебной среды. С 1 сентября возрастут зарплаты педагогов в детских садах и их помощников.
Согласно прогнозам, в первые классы муниципальных школ поступит около 4300 детей, а в десятые — более 3300 учеников.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев напомнил, что приоритетом города уже пятый год является применение обновленного подхода к обучению. ”Наша задача — всячески поддерживать в этом школы и детские сады, помогая создать современные условия обучения, — сказал Белобровцев. — Несмотря на то, что в этом году к первому сентября новые школьные здания не открываются, на нескольких объектах работы продолжаются. В августе будет возведена крыша нового здания Таллиннской Тондиской основной школы, капитальный ремонт идет в Таллиннской немецкой гимназии, проектируются гимназия Арте, Мустйыэская гимназия и Ласнамяэская основная школа. Около 93% школ уже полностью реновированы, в ближайшие годы все школы будут приведены в порядок. Теперь мы можем сосредоточить усилия на детских садах, мы хотим привести их в порядок к 2030 году”.
Городские инвестиции в сфере образования также включают строительство стадиона Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии и детского сада Мянникяби, на этих объектах работы будут завершены в октябре. В августе вновь открыл свои двери отремонтированный детский сад Ситси.
В Таллинне в общей сложности 195 муниципальных образовательных учреждений, в их числе помимо школ еще 125 детских садов и яслей, 10 школ по интересам, Таллиннское Коплиское профтехучилище, Таллиннский центр учебного консультирования и Таллиннский Дом учителя.
В детских садах Таллинна около 21 500 воспитанников. Работает в школах и детских садах 5936 учителей, а также опорные специалисты, директора и другие работники сферы образования.
Таллиннская горуправа приняла решение, что с 1 сентября повысятся зарплаты воспитателей в детских садах, они будут подняты на один уровень с зарплатами школьных учителей — низший предел 1250 евро в месяц. Вырастут также зарплаты помощников учителей.
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