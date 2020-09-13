Таллинн подготовил электронный справочник занятий по интересам

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, сборник станет отличным подспорьем в поиске занятий для проведения досуга.
”Интерес подростков к тому, чтобы провести свободное время с пользой, очень высок и начало учебного года самое подходящее время для выбора новых кружков, — сказал вице-мэр. — Сборник упростит поиски и поможет найти новые и интересные хобби”.
Справочник доступен как на эстонском, так и русском языках и включает семь категорий: спорт, танцы, музыка, техника и культура, искусство и рукоделие, обучение языкам и раздел для дошкольников. В сборнике дана общая информация по роду деятельности, возрастной группе и стоимости кружка.
С изданием можно ознакомиться на таллиннской молодежной страничке.
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