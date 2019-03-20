Таллинн поддерживает скорейшее проведение исследований для создания постоянного сообщения с Хельсинки

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании ознакомилась с информацией о состоянии дел по вопросу создания постоянного сообщения между Хельсинки и Таллинном.
Вице-мэр ТаллиннаАндрей Новиков рассказал, что в соответствии с позицией Таллиннской горуправы, проект должен учитывать перспективу развития города.
Год назад была создана рабочая группа по созданию туннеля, в которую входят представители министерств финансов Финляндии и Эстонии, а также Таллинна и Хельсинки. Новиков отметил, что возможность быстрого транспортного сообщения между городами принесет в перспективе большую пользу как Эстонии, Финляндии, так и всему региону. Он также подчеркнул, что на основании базовых исследований, создание постоянного сообщения технически возможно.
Таллиннская горуправа поддерживает проведение исследований для создания железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией. С точки зрения Таллинна важно, чтобы исследование охватило также центры Таллинна и Хельсинки, в т.ч. район Таллиннского старого порта, чтобы можно было быстро добраться из центра одного города, в другой.
Линия Хельсинки — Таллинн должна обеспечить жителям городов быстрое и удобное перемещение, к примеру, по подземной железной дороге (метро), она также должна поддерживать привлекательность городов и их компактное развитие. Для организации торговых перевозок важно также соединение будущей железной дороги с аэропортом.
Новиков отметил, что при строительстве туннеля нужно учесть, что морской транспорт для переправления автомобилей и товаров может быть осуществлен преимущественно из порта Мууга, или другого порта вне центра Таллинна.
Предполагаемая стоимость создания такого соединения составляет от 9 до 13 миллиардов евро. Предположительно протяженность туннеля составит около 90 км, а поезда будут преодолевать расстояние между городами за 30 минут, что на 2 часа быстрее, чем теперь.