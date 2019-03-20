Таллинн поддерживает скорейшее проведение исследований для создания постоянного сообщения с Хельсинки

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков рассказал, что в соответствии с позицией Таллиннской горуправы, проект должен учитывать перспективу развития города.

Год назад была создана рабочая группа по созданию туннеля, в которую входят представители министерств финансов Финляндии и Эстонии, а также Таллинна и Хельсинки. Новиков отметил, что возможность быстрого транспортного сообщения между городами принесет в перспективе большую пользу как Эстонии, Финляндии, так и всему региону. Он также подчеркнул, что на основании базовых исследований, создание постоянного сообщения технически возможно.

Таллиннская горуправа поддерживает проведение исследований для создания железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией. С точки зрения Таллинна важно, чтобы исследование охватило также центры Таллинна и Хельсинки, в т.ч. район Таллиннского старого порта, чтобы можно было быстро добраться из центра одного города, в другой.