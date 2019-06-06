Таллинн поддержит ”Утиное ралли” 10 000 евро
Сегодня Таллиннская горуправа приняла решение выделить 10 000 евро на благотворительную акцию ”Утиное ралли”, которое проводится в поддержку больных раком детей, сообщает Раэпресс.
Сегодня Таллиннская горуправа приняла решение выделить 10 000 евро на благотворительную акцию ”Утиное ралли”, которое проводится в поддержку больных раком детей, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Бетина Бешкина, отвечающая за сферу социальной помощи и здравоохранения, подчеркнула, что организаторы благотворительной кампании ”Утиное ралли” трудятся во благо детей и всего общества. ”Утиное ралли” стало своего рода столпом ценностей нашего общества, когда каждый может выразить заботу, сочувствие и сплоченность, а также внести свою лепту, чтобы помочь тем, кто нуждается в этом, — сказала Бешкина. — Сумма в 10 000 евро, выделяемая городом в поддержку ”Утиного ралли”, служит продолжению этой традиции”.
”Утиное ралли”, в ходе которого резиновые уточки участвуют в заплыве по каналу в парке Кадриорг, проводится с 2014 года. Это благотворительное мероприятие инициировано Эстонским союзом родителей больных раком детей. Их цель — рассказать о положении таких семей, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь детям с онкологией. В этом году мероприятие пройдет в парке Кадриорг 8 июня в 12 часов.
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