Таллинн поддержит ремонт систем отопления Пиритаского монастыря

Речь, как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, посетивший монастырь, идет не об исторических развалинах, а о новом комплексе. Это серьезная проблема для обитателей, и будет недопустимо с наступлением холодов оставить их без отопления. Окончательная сумма станет известна, когда из Рима, где находится глава ордена, придет ответ, какое из трех поступивших предложений о поставке котла выбрано.