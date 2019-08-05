Таллинн поддержит ремонт систем отопления Пиритаского монастыря

Руководство Пиритаского монастыря ордена Св. Бригитты обратилось к Таллиннской городской управе с просьбой помочь в замене газовых котлов и ремонте отопительной системы монастыря. Город решил оказать содействие в размере 50% стоимости этих работ, сообщает Раэпресс.
Речь, как отметил вице-мэр ТаллиннаКалле Кландорф, посетивший монастырь, идет не об исторических развалинах, а о новом комплексе. Это серьезная проблема для обитателей, и будет недопустимо с наступлением холодов оставить их без отопления. Окончательная сумма станет известна, когда из Рима, где находится глава ордена, придет ответ, какое из трех поступивших предложений о поставке котла выбрано.
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