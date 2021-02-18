18.02.2021, 20:00

Таллинн поддержит деятельность 23 частных школ по интересам


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Erakool Waldorf. Foto illustratiivne
Erakool Waldorf. Foto illustratiivneFoto: Karli Saul

Таллиннский департамент образования в этом году выделит 175 000 евро на поддержку деятельности частных школ по интересам с целью обеспечить детям возможность получить разностороннее образование по интересам. Пособие получат 23 частных школы по интересам, где обучается в общей сложности 4182 столичных подростка.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город стремится поддержать разностороннее образование по интересам детей и молодежи в возрасте 7-19 лет.

”Наша цель — дать детям и молодежи возможность заниматься именно тем, что им по душе, — сказал Белобровцев. — Уже третий год город поддерживает частные школы по интересам. Мы надеемся, что при поддержке города эти услуги станут доступными еще большему числу детей”.

Размер выплачиваемого раз в год пособия составляет 6000–17 000 евро в зависимости от количества детей. Пособие направлено на выплату зарплат учителям школ по интересам и приобретение учебных материалов.

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Частные школы по интересам могут ходатайствовать о выплате пособия в случае, если они работают в Таллинне не менее пяти лет, учебные программы зарегистрированы в Информационной системе эстонского образования (EHIS), в школе обучаются по меньшей мере 100 учеников в возрасте 7-19 лет, чьим местом жительства является Таллинн. Частная школа по интересам должна иметь лицензию на обучение, выданную Министерством образования и науки. У школы должны отсутствовать задолженности по налогам и перед городскими учреждениями.

Основание для выплаты пособия — утвержденный Таллиннским городским собранием Порядок выплаты пособий частным школам по интересам.

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