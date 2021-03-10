Таллинн поддержит борющийся с эпидемией Маарду

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что борьба с распространением коронавирусной инфекции стала для местных самоуправлений одним из серьезнейших вызовов и ключ к решению проблемы кроется в сотрудничестве — как на уровне самоуправлений, так и государственном.

”У вируса нет административных границ, поэтому для прекращения распространения инфекции мы должны искать решение вместе, — подчеркнул мэр. — Поскольку между двумя городами имеется активное передвижение, это означает и большую опасность распространения вируса. Ношение маски — первостепенное средство для защиты своего здоровья и здоровья окружающих, поэтому мы поделимся таллиннскими запасами масок с жителями соседнего города, а также проведем совместную разъяснительную работу на автобусных маршрутах”.

Мэр Маарду Владимир Архипов также подчеркнул важность сотрудничества двух городов.

”В период, когда число зараженных коронавирусом в Маарду очень высоко, мы со стороны города принимаем всеобъемлющие меры, чтобы остановить распространение вируса, защитить людей группы риска и обеспечить функционирование общества, — сказал Архипов. — Я благодарю мэра Таллинна за готовность к сотрудничеству и верю, что поддерживая друг друга, мы победим эпидемию”.

Накануне мэр Таллинна Михаил Кылварт и мэр Маарду Владимир Архипов обсудили сложившуюся в обоих самоуправлениях ситуацию, обусловленную коронавирусной инфекцией, поделились опытом в применении мер по сдерживанию распространения вируса и прояснили возможности сотрудничества с целью прекращения эпидемии.

Также градоначальники обсудили ситуацию в столичных больницах.

”Наша система здравоохранения и персонал больниц находятся в критической ситуации, — сказал Михаил Кылварт. — Как известно, в Маарду нет собственной больницы, и пациенты получают лечение в Таллинне, поэтому мы должны приложить совместные усилия в предотвращении распространения вируса — тем самым мы сможем снизить и нагрузку на наши больницы”.

Также уже сегодня Таллинн провел инфочас для социальных работников Маарду.

По итогам встречи мэров обоих городов было решено, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Таллинн поможет Маарду внедрить вышеуказанные меры, которые уже были успешно применены в столице. Сотрудничество городов продолжится на оперативном уровне.