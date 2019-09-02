Таллинн подарит первоклассникам жилеты с отражателями

Вице-мэр Бетина Бешкина напомнила, что Таллинн уже десятый год дарит первоклассникам отражающие жилеты с логотипом столицы, заботясь о безопасности детей за пределами дома.

”Жилеты с отражателями предназначены для первоклассников, только начинающих школьный путь. Они также послужат сигналом для водителей, что на улицы вышли маленькие, неопытные пешеходы, которые еще не привыкли к напряженному городскому дорожному движению и требуют к себе больше внимания, — сказала Бешкина. — Давайте замечать и заботиться, о тех, кто слабее. Желаю всем безопасного школьного пути!”

Впридачу к жилетам малыши получат инструкцию, как нужно вести себя на улице. Жилеты помогут им оставаться заметными на улицах города.

В связи с печальной статистикой несчастных случаев с участием детей на дорогах города, Таллинн в десятый раз дарит первоклашкам отражающие жилеты, заботясь об их безопасности.