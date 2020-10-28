Таллинн поборется за титул Зеленой столицы Европы в 2023 году

Горуправа на сегодняшнем заседании наделила мэра Михаила Кылварта полномочиями на подписание ходатайства и поручила Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства подать заявку в Еврокомиссию. Цель инициативы — улучшить жилую среду европейских городов, познакомить с деятельностью и признать усилия городов во благо улучшения окружающей среды и качества жизни.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в лице финалиста на звание ”Зеленой столицы Европы 2022” город запустил множество достойных проектов, реализация которых будет продолжена.

”Для нас важны процессы, сопутствующие нашей борьбе за титул Зеленой столицы Европы. Участие в конкурсе обеспечит обратную связь относительно уже реализованных проектов, а также предоставит дополнительную возможность для улучшения ситуации, и, исходя из этого, позволит упорядочить планируемую деятельность, — отметил Кылварт. — Это способствующий развитию города процесс, от которого выиграют все горожане, ведь его цель — зеленый город с благоприятной средой и городским пространством. Исходя из амбициозной концепции и твердого желания удержать связанные с экологией темы в фокусе внимания общественности, мы приняли решение подать ходатайство на звание Зеленой столицы Европы 2023”.

По словам мэра, участие в конкурсе в перспективе благоприятно отразится на оживлении экономики города и государства.

”Экологические инновации, а также развитие ”умного”, то есть климатически нейтрального города с экономикой замкнутого цикла — это общемировая тенденция, которая находит отражение как в нынешних, так и в разрабатываемых программах развития, — отметил Кылварт. — Таллиннские инновационные решения и развитие цифровых технологий уже сейчас находится на мировом уровне, что отмечено на страницах отчета Digital City tools, представленного Bloomberg Associates. Что касается Таллинна, то в исследовании особо выделена наша платформа базовых услуг электронного государства, высокая цифровая грамотность населения, гибкая архитектура информационных систем, поддержка руководства и высокое доверие населения в отношении цифровых технологий. В числе прочего, отмечено, что заседания городского собрания во время пандемии коронавирусной инфекции проходили в системе Teele, что было осуществлено исключительно благодаря наличию необходимых организационных и технических возможностей для реализации настолько быстрого развития”.