Таллинн поблагодарил работников сферы защиты детей

”Специалисты, занимающиеся защитой детей, ежедневно трудятся, чтобы обеспечить детям лучшее будущее. Таким образом они вносят вклад в развитие сильного и чуткого общества, — отметила Бешкина. — Защита детей зачастую связана с эмоционально и этически трудными ситуациями, что требует от работников обширных навыков и знаний. Все мы можем поблагодарить людей, которые помогают другим, за все то, что они делают для нашего общества”.

В последние годы число работников сферы защиты детей в Таллинне возрастает: если по данным на 1 января 2017 года их было 61, то к 1 апреля этого года их число составляло уже 81.

Начало традиции награждения таллиннских работников сферы защиты детей положила в 2015 году вице-мэр Мерике Мартинсон. В предыдущие годы титула Лучшего работника сферы защиты детей удостоились Анне Сундья из Кристийнеской районной управы (2015), Ааса Рохтла из Хааберстиской районной управы (2016), Марит Паук из Пыхья-Таллинна (2017) и Кристийна Кеэрд из Ласнамяэской районной управы (2018).