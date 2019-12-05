Таллинн поблагодарил лучших работников сферы здравоохранения: кто из медиков удостоился этого звания
В среду вечером в Ратуше Таллиннская горуправа и департамент социальной опеки и здравоохранения чествовали 16 лучших медицинских работников города.
В среду вечером в Ратуше Таллиннская горуправа и департамент социальной опеки и здравоохранения чествовали 16 лучших медицинских работников города.
Вице-мэр Бетина Бешкина подчеркнула, что все работники сферы без сомнения за год проделали большую работу для обеспечения безопасности и заботы о здоровье горожан, но по традиции в конце года на приеме в Ратуше чествуют сотрудников, кандидатуры которых выдвинули коллеги и медицинские учреждения. ”Тысячи и тысячи горожан, которые проходили лечение амбулаторно или в стационаре, смогут благодаря вам провести праздники в кругу семьи. Конечно, они понимают, что здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Обеспечение физического и душевного благополучия — большой вызов для современного общества, важную роль в этом выполняют работники сферы здравоохранения. Искренне надеюсь, что в будущем мы сможем в еще большей степени заниматься предотвращением болезней и направлять в эту сферу все больше ресурсов, — сказала вице-мэр в своем обращении. — Начинается рождественская пора — время отдыха для многих из нас, но для медицинских работников это один из самых напряженных периодов. Желаю всем, кто изо дня в день преодолевает себя и делает невозможное возможным, провести праздники в кругу близких”.
Звания лучших работников сферы здравоохранения 2019 года удостоились ведущий врач-гинеколог Ида-Таллиннской центральной больницы Реэли Саарон, медсестра OÜ Koduõde Ирина Майба, детский психиатр Таллиннской детской больницы Эве Пыллу, семейная медсестра Муниципального центра семейных врачей Сузан Незаметдин, врач Ляэне-Таллиннской центральной больницы Екатерина Нешпанова, медсестра-руководитель бригады Таллиннской скорой помощи Элле Юргенсон, врач отдела урологии Северо-Эстонской региональной больницы Тайми Лаур, руководитель сестринской помощи отдела функциональной диагностики Ида-Таллиннской центральной больницы Хельве Ярв, врач Таллиннской стоматологической поликлиники Тармо Сойльтс, семейная медсестра Пиритаского семейного центра Маарья Рандма, семейный врач Таллиннского муниципального центра семейных врачей Эпп Эвард, школьная медсестра ЦУ Tallinna Koolitervishoid Анжелика Стадник, семейный врач Центра семейных врачей Sinu Arst Тийна Сакс, медсестра Ляэне-Таллиннской центральной больницы Анастасия Лушкина, медбрат отдела анестезиологии и интенсивной терапии Таллиннской детской больницы Отт Тялли, директор сестринства Северо-Эстонской региональной больницы Алексей Гайдаенко.
На праздничном приеме выступили саксофонист Райво Тафенау и гитарист Айн Аган.
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