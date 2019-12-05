Таллинн поблагодарил лучших работников сферы здравоохранения: кто из медиков удостоился этого звания

Вице-мэр Бетина Бешкина подчеркнула, что все работники сферы без сомнения за год проделали большую работу для обеспечения безопасности и заботы о здоровье горожан, но по традиции в конце года на приеме в Ратуше чествуют сотрудников, кандидатуры которых выдвинули коллеги и медицинские учреждения. ”Тысячи и тысячи горожан, которые проходили лечение амбулаторно или в стационаре, смогут благодаря вам провести праздники в кругу семьи. Конечно, они понимают, что здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Обеспечение физического и душевного благополучия — большой вызов для современного общества, важную роль в этом выполняют работники сферы здравоохранения. Искренне надеюсь, что в будущем мы сможем в еще большей степени заниматься предотвращением болезней и направлять в эту сферу все больше ресурсов, — сказала вице-мэр в своем обращении. — Начинается рождественская пора — время отдыха для многих из нас, но для медицинских работников это один из самых напряженных периодов. Желаю всем, кто изо дня в день преодолевает себя и делает невозможное возможным, провести праздники в кругу близких”.