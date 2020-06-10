Таллинн по-прежнему платит оставшимся без родителей детям по минимуму

Издание отмечает, что к настоящему моменту за полгода Таллинн не совершил попечительски семьям ни одной выплаты, превышающий установленный минимум в 146 евро, хотя закон позволяет увеличить выплату чуть ли не на 1000 евро. Исключение составила лишь Яне Снайт, которая взяла на попечение14-летнего подростка и получила после выхода статьи в прессе пособие, равное минимальной зарплате.

Начиная с 1 июля пособие для родителя попечительской семьи увеличится вдвое и составит 292 евро в месяц, но и этого будет недостаточно, если родители из-за детей вынуждены не работать.

”Большая часть родителей из попечительских семей ходят на работу и не нуждаются в замещающем доходе. Хотя в исключительных случаях, например, если ребенок слишком маленький или по иной причине нуждается в большей поддержке, семьи поддерживаются в больших объемах”, — пояснил заместитель заведующего Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Раймо Саади.

Для увеличения пособия соответствующими ведомствами производится оценка конкретной ситуации, однако в этому году пока ни одна семья прибавки не получила (за исключением описанного выше случая). В этом году вместе с остатком прошлого года у Таллинна на оказание услуги замещающего попечительства имеется 3,7 млн евро, из которых, по словам Саади, к концу года планируется потратить 3,4 млн евро.

В попечительских семьях воспитываются дети, опекуном которых является самоуправление. Если в замещающих семьях (детских домах) детей воспитывают социальные работники с зарплатой в 920 евро брутто, то в попечительской семье родитель получает только 146 евро плюс детское пособие.