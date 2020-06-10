10.06.2020, 15:20

Таллинн по-прежнему платит оставшимся без родителей детям по минимуму


EST
Таллинн по-прежнему платит оставшимся без родителей детям по минимуму
Kaks tüdrukut peresse võtnud Helen Meier nendib, et lastekodulapsed vajavad iseäranis palju aega ja tähelepanu. Ent aja lastele pühendamine tähendab uutele vanematele sissetuleku kaotust.Foto: Argo Ingver

Таллинн, не нашедший в прошлом году применения миллиону евро, предназначенному для оставшихся без родительской опеки детей, в этом году также не планирует потратить всю сумму, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что к настоящему моменту за полгода Таллинн не совершил попечительски семьям ни одной выплаты, превышающий установленный минимум в 146 евро, хотя закон позволяет увеличить выплату чуть ли не на 1000 евро. Исключение составила лишь Яне Снайт, которая взяла на попечение14-летнего подростка и получила после выхода статьи в прессе пособие, равное минимальной зарплате.

Начиная с 1 июля пособие для родителя попечительской семьи увеличится вдвое и составит 292 евро в месяц, но и этого будет недостаточно, если родители из-за детей вынуждены не работать.

”Большая часть родителей из попечительских семей ходят на работу и не нуждаются в замещающем доходе. Хотя в исключительных случаях, например, если ребенок слишком маленький или по иной причине нуждается в большей поддержке, семьи поддерживаются в больших объемах”, — пояснил заместитель заведующего Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Раймо Саади.

Для увеличения пособия соответствующими ведомствами производится оценка конкретной ситуации, однако в этому году пока ни одна семья прибавки не получила (за исключением описанного выше случая). В этом году вместе с остатком прошлого года у Таллинна на оказание услуги замещающего попечительства имеется 3,7 млн евро, из которых, по словам Саади, к концу года планируется потратить 3,4 млн евро.

В попечительских семьях воспитываются дети, опекуном которых является самоуправление. Если в замещающих семьях (детских домах) детей воспитывают социальные работники с зарплатой в 920 евро брутто, то в попечительской семье родитель получает только 146 евро плюс детское пособие.

Читайте также: