Таллинн планирует запустить в этом году несколько новых автобусных маршрутов

Как пояснил Новиков, согласно планам городских властей, в этом году запланировано продление маршрута номер 61 Астангу — больница Ярве по улице Астангу до Палдиского шоссе с конечной остановкой на улице Котермаа.

Власти намерены также ввести новый маршрут номер 62 между Вяйке Ыйсмяэ и технопарком Тяхеторни. Этот маршрут будет также обслуживать развивающийся район улиц Котермаа и Мооналаду.

В этом году у Таллинна в планах открыть новую автобусную экспресс-линию между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте Сити, что было рекомендовано исследованием по оптимизации и развитию системы общественного транспорта Таллинна.

По окончанию строительства Рейди теэ запланировано открыть новый маршрут, связывающий районы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.

По результатам упомянутого исследования уже были сделаны некоторые изменения в системе городского транспорта, например, маршрут номер 49 был продлен до аэропорта. Появились новые остановки, изменен интервал движения на ряде линий.