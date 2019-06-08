08.06.2019, 10:41

Таллинн планирует запустить в этом году несколько новых автобусных маршрутов


rus.delfi.ee
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Hübriidbussid Õismäel
TLT bussFoto: Ilmar Saabas

Отвечая на запрос одного из депутатов горсобрания, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил, что в планах горуправы открыть прямой автобусный маршрут между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте Сити, а также между Ласнамяэ и районом Пыхья-Таллинн.

Как пояснил Новиков, согласно планам городских властей, в этом году запланировано продление маршрута номер 61 Астангу — больница Ярве по улице Астангу до Палдиского шоссе с конечной остановкой на улице Котермаа.

Власти намерены также ввести новый маршрут номер 62 между Вяйке Ыйсмяэ и технопарком Тяхеторни. Этот маршрут будет также обслуживать развивающийся район улиц Котермаа и Мооналаду.

В этом году у Таллинна в планах открыть новую автобусную экспресс-линию между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте Сити, что было рекомендовано исследованием по оптимизации и развитию системы общественного транспорта Таллинна.

По окончанию строительства Рейди теэ запланировано открыть новый маршрут, связывающий районы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.

По результатам упомянутого исследования уже были сделаны некоторые изменения в системе городского транспорта, например, маршрут номер 49 был продлен до аэропорта. Появились новые остановки, изменен интервал движения на ряде линий.

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