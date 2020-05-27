Таллинн планирует ввести дополнительные льготы по оплате детского сада

Как отметил мэр Михаил Кылварт, благодаря системе компенсаций на детские сады и организации школьного питания город Таллинн уже много лет является примером для других местных самоуправлений.

”По сравнению с соседними волостями, а также, к примеру, с городом Тарту, плата за место в детском саду Таллинна ниже. Кроме этого, как в детских садах, так и в школах Таллинна предлагается бесплатное питание. Универсальные пособия в столице были введены еще до начала кризиса”, — сказал Михаил Кылварт.

По словам мэра, Департамент образования и финансовая служба города приступили к разработке новых направлений помощи и мер поддержки в виде дополнительной льготы на плату за место в детском саду.

”Во время кризиса пособия должны выплачиваться на основании потребности. Мы выделили три аспекта. Во-первых, финансовые трудности — соответствующая льгота в Таллинне уже действует, однако нужно упростить производство и уточнить условия. Во-вторых, нужно учитывать, сколько детей из одной семьи одновременно посещают детский сад. В-третьих — дети с особыми образовательными потребностями”, — пояснил Кылварт, добавив, что при принятии решений будут учитываться результаты социального и финансового анализов.

”Мы намерены разработать пакет, который будет продуман в долгосрочной перспективе, а не исходя из текущей ситуации. У нас должно быть четкое представление относительно того, каковы возможности города, — отметил Кылварт. — Город смог достигнуть финансовой стабильности и создать резерв, однако в последние два месяца ситуация как в городе, так и во всем мире, существенно изменилась. В течение ближайших двух недель мы намерены представить конкретные предложения относительно поддержки семей, в которых дети посещают детский сад”.