Таллинн планирует реконструировать улицы Йыэ и Пронкси

”Реконструкция улиц Йыэ и Пронкси является логичным шагом после строительства улицы Рейди и предпосылкой к реконструкции в будущем улицы Лийвалайа, которая является одной из самых больших и широких улиц города, и очередь которой придет, когда будет завершена реконструкция улиц Йыэ и Пронкси”, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

”В ходе реконструкции улиц Йыэ и Пронкси будет заменено как дорожное покрытие, так и подземные коммуникации. Новые велосипедные и пешеходные дорожки планируется соединить c дорожками улиц Рейди и Гонсиори, а также с дорожками, которые появятся в ходе реконструкции улицы Кундери. На улицах также появятся автобусные остановки, так как после реконструкции по ним будет пущен общественный транспорт”, — добавил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Презентация эскиза проекта реконструкции улиц пройдет 17 февраля в 18.00 в актовом зале Таллиннской 21-й школы (Рауа 6). Эскиз проекта представят представители Таллиннского коммунального департамента, Управы района Кесклинн и фирмы-проектировщика.