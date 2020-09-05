Таллинн планирует покрывать расходы столичных семей на питание детей, посещающих частные сады

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в сложные времена город хочет предложить помощь горожанам, которые больше всего в ней нуждаются.

«Для того, чтобы обеспечить равное обращение посещающим как муниципальные, так и частные детские сады детям, мы вынесли предложение покрывать расходы на питание ребят, получающих услугу по присмотру, и воспитанников частных дошкольных учреждений, в равном объеме, - уточнила Бешкина. – Родителей малышей, посещающих частные детские сады и пользующихся услугой по присмотру за детьми, город до сих пор поддерживал при оплате за место в объёме до 187 евро в месяц. Теперь мы хотим покрывать также расходы на питание детей, посещающих частные дошкольные учреждения, а также поддержать родителей детей с особыми образовательными потребностями при оплате за обучение».

Расходы на питание детей, пользующихся услугой по присмотру, покрываются в размере предельной ставки (1,80 евро в ясельной и 2 евро в обычной группе детского сада на одного ребенка в день), а возмещение расходов на питание выплачивается напрямую родителю. Отдел социального обеспечения районной управы высчитывает предельный размер компенсации расходов на питание за указанное количество дней, и добавляет эту сумму к предельной ставке компенсации услуги по присмотру за детьми. Таким образом, родитель получает компенсацию за услугу по присмотру за детьми и компенсацию за питание одним платежом и одной суммой.

Для получения пособия на ребенка с особыми образовательными потребностями, пользующегося услугой по уходу за детьми, ходатайствующий должен в том же заявлении о получении компенсации на оплаты услуги по присмотру за детьми отметить, что желает получать дополнительное пособие и предоставит решение внешкольной комиссии по ребенку с особыми образовательными потребностями. Размер дополнительного пособия эквивалентен доле расходов, покрываемых родителями детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения.

Для получения пособия предполагается, что местом жительства ребенка и родителя по данным регистра народонаселения является Таллинн, а ребенок не числится в списках муниципальных и частных детских садов. О возмещении можно ходатайствовать через социальный отдел по месту жительства ребенка.