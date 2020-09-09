Таллинн передаст в бесплатное пользование городские сады
Таллинн планирует передать в бесплатное пользование участки принадлежащей ему недвижимости, чтобы способствовать развитию общинных садов в городе.
Таллинн планирует передать в бесплатное пользование участки принадлежащей ему недвижимости, чтобы способствовать развитию общинных садов в городе.
Как подчеркнула вице-мэр Эха Вырк, Таллинн с 2018 года поддерживает городское земледелие, в том числе развитие общинных садов. Цель начинания — поддержать общинный и экологичный стиль жизни, способствовать улучшению физического и душевного здоровья горожан, облагородить облик города и рационально использовать территории городских районов.
”Город считает важным прилагать усилия для развития разнообразного и благоустроенного городского пространства, пропагандировать экологичный стиль жизни, вкладываться в неформальное обучение бережному отношению к окружающей среде и расширение сотрудничества горожан разного возраста, говорящих на разных языках и с разными социальными возможностями”, — сказала Вырк, добавив, что Таллинн — зеленый город и поддержка развития городского земледелия — логичный шаг.
Тем, кто займется благоустройством общинных садов, город передаст в безвозмездное пользование принадлежащие Таллинну участки городской недвижимости, на которых появятся следующие сады:
”Африканский сад” расположится на двух участках: принадлежащем городу по адресу Пюссироху, 5 и находящемся в частном владении по адресу Пюссироху, 3. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Juhkentali Selts. Цель — улучшение жилой среды с привлечением общественных инициатив и благодаря усилиям местных жителей районов Юхкентали и Кельдримяэ.
”Сад Мустамяэ” расположится по адресу Эхитаяте теэ, 82, во дворе Мустамяэского молодежного и дневного центра. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Ökoteaduslikkuse Klubi. Цель — приобщить жителей Мустамяэ к улучшению жилой среды.
”Сад Паэ” находится на участке по адресу Паэ, 19, возле парка Паэ. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Lasnaidee. Цель — превратить Ласнамяэ в район, который ценят и любят его жители.
”Сад Прийсле” расположен по адресу Ляэнемере, 42, являясь частью нового парка Прийсле. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Lasnaidee. Цель — превратить Ласнамяэ в район, который ценят и любят его жители.
”Пельгуаэд” состоит из двух частей и расположен по адресу бульвар Кольде, 92. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Pelguaed. Цель — создать общинный сад и при поддержке общественной инициативы побудить жителей района Пельгулинн заняться городским садоводством.
”Сад Пирита” расположен по адресу Падрику теэ, T16, возле детского сада ”Падрику”. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Pirita Linnaaed. Цель — с привлечением жителей сделать район Пирита лучше.
”Сад улицы Коллане” расположен на участке улиц Коллане, Лаулупео Т3 и Рудольфа Тобиаса. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Kadrioru Selts. Цель — развитие общинной жизни района, которое касается создания на ул. Коллане общинного сада и ухода за ним.
”Американский сад” расположен на участках по адресу Койду, 80 и Видевику, 36. Бесплатно передается в использование до октября 2021 года MTÜ Ameerika Aed. Цель — создание и уход за общинным садом, а также привлечение местных жителей к городскому садоводству.
Включая перечисленные общинные сады, в различных районах города насчитывается уже 13 садов, где трудятся уже свыше 500 садоводов.
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