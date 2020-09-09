Таллинн передаст в бесплатное пользование городские сады

Как подчеркнула вице-мэр Эха Вырк, Таллинн с 2018 года поддерживает городское земледелие, в том числе развитие общинных садов. Цель начинания — поддержать общинный и экологичный стиль жизни, способствовать улучшению физического и душевного здоровья горожан, облагородить облик города и рационально использовать территории городских районов.

”Город считает важным прилагать усилия для развития разнообразного и благоустроенного городского пространства, пропагандировать экологичный стиль жизни, вкладываться в неформальное обучение бережному отношению к окружающей среде и расширение сотрудничества горожан разного возраста, говорящих на разных языках и с разными социальными возможностями”, — сказала Вырк, добавив, что Таллинн — зеленый город и поддержка развития городского земледелия — логичный шаг.

Тем, кто займется благоустройством общинных садов, город передаст в безвозмездное пользование принадлежащие Таллинну участки городской недвижимости, на которых появятся следующие сады:

”Африканский сад” расположится на двух участках: принадлежащем городу по адресу Пюссироху, 5 и находящемся в частном владении по адресу Пюссироху, 3. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Juhkentali Selts. Цель — улучшение жилой среды с привлечением общественных инициатив и благодаря усилиям местных жителей районов Юхкентали и Кельдримяэ.

”Сад Мустамяэ” расположится по адресу Эхитаяте теэ, 82, во дворе Мустамяэского молодежного и дневного центра. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Ökoteaduslikkuse Klubi. Цель — приобщить жителей Мустамяэ к улучшению жилой среды.

”Сад Паэ” находится на участке по адресу Паэ, 19, возле парка Паэ. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Lasnaidee. Цель — превратить Ласнамяэ в район, который ценят и любят его жители.

”Сад Прийсле” расположен по адресу Ляэнемере, 42, являясь частью нового парка Прийсле. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Lasnaidee. Цель — превратить Ласнамяэ в район, который ценят и любят его жители.

”Пельгуаэд” состоит из двух частей и расположен по адресу бульвар Кольде, 92. Территорию передают в бессрочное пользование MTÜ Pelguaed. Цель — создать общинный сад и при поддержке общественной инициативы побудить жителей района Пельгулинн заняться городским садоводством.