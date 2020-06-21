Таллинн передал городу Пярну титул летней столицы

”Уже на протяжении четверти века мы доверяли титул летней столицы городу Пярну, который достойно его хранил. В этом году мы передаем титул в надежде, что получим взамен солнечное, теплое, и наполненное позитивными эмоциями лето, которое несколько сгладило бы непростую весну. Желаю всем радостного, прекрасного и беззаботного лета!”, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.

Титул тематической столицы вместе с регалиями принял мэр Пярну Ромек Косенкраниус в характерном для Пярну месте — в пляжном здании с балконом в форме гриба — там и был поднят флаг летней столицы.

По словам мэра Пярну Ромека Косенкраниуса, быть летней столицей Эстонии на протяжении четверти столетия — большая честь для Пярну, это будет символизировать с гордостью поднятый на юбилейный сезон флаг летней столицы.

”Приглашаю всех посетить этим летом город Пярну, мы будем рады гостям после непростой ”коронавирусной” весны. Я желаю всем, а особенно моим согражданам, прекрасного теплого лета, а также радостных моментов в повседневной жизни. Мы заслужили отдых и возможность насладиться летом”, — сказал мэр Пярну.

Свидетелями праздничного момента стали и представители других тематических столиц Эстонии — Тюри, Отепя и Нарвы.

Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, в этот раз передача титула состоялась без салюта и праздника, однако по случаю начала лета в разных местах Пярну сегодня будут выступать музыканты.