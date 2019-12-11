Таллинн ответил отказом на инициативу Isamaa перевести школьное образование на эстонский
Мэрия Таллинна составила отрицательный ответ на предложение фракции оппозиционной партии Isamaa в столичном городском собрании перевести в течение шести лет все школьное образование в городе на эстонский язык.
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