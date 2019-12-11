11.12.2019, 16:10

Таллинн ответил отказом на инициативу Isamaa перевести школьное образование на эстонский


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Tallinna linnavalitsusFoto: Ilmar Saabas

Мэрия Таллинна составила отрицательный ответ на предложение фракции оппозиционной партии Isamaa в столичном городском собрании перевести в течение шести лет все школьное образование в городе на эстонский язык.

На своем заседании в среду, 11 декабря, городская управа ожидаемо решила не поддерживать данную инициативу, передает rus.err.ee.

Ранее в интервью ERR вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев говорил, что Isamaa занимается популизмом, желая повысить свой рейтинг.

Перевести все обучение в школах Таллинна на эстонский язык фракция Isamaa в горсобрании предложила 28 ноября.

По оценке Isamaa, у Таллинна есть хорошие предпосылки для перехода на обучение на эстонском языке. Имеются и финансовые средства, чтобы обеспечить необходимую подготовку учителей.

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