Таллинн ответил отказом на инициативу Isamaa перевести школьное образование на эстонский

На своем заседании в среду, 11 декабря, городская управа ожидаемо решила не поддерживать данную инициативу, передает rus.err.ee.

Ранее в интервью ERR вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев говорил, что Isamaa занимается популизмом, желая повысить свой рейтинг.

Перевести все обучение в школах Таллинна на эстонский язык фракция Isamaa в горсобрании предложила 28 ноября.

По оценке Isamaa, у Таллинна есть хорошие предпосылки для перехода на обучение на эстонском языке. Имеются и финансовые средства, чтобы обеспечить необходимую подготовку учителей.