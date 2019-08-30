Таллинн отвечает на вопросы — о пробках 1 сентября, капитальном ремонте Петербургского шоссе и умных светофорах

Когда будет запущена адаптирующаяся система, то эффект будет не сразу. У светофора уйдет время на анализ транспортного потока движения и позже при изменении ситуации он будет соответственно подстраиваться, что гарантирует эффективную пропускную способность. После начала работы Рейди теэ планируется шаг за шагом расширить систему на весь Таллинн.

Почему на недавно отремонтированном отрезке Палдиского шоссе в сторону города понизили допустимую скорость с 70 км/ч до 50 км/ч? Стоит ли ждать, что и в сторону Ыйсмяэ скоро снизят скорость?

Транспортная нагрузка увеличилась настолько, что более высокую допустимую скорость нельзя позволить. Когда интенсивность движения слишком высокая, то максимальная скорость должна быть ниже. Мы пока наблюдаем за направлением в сторону Ыйсмяэ. В дальнейшей перспективе мы планируем установить там электронные дорожные знаки. Ночью, когда транспортная нагрузка мала, максимальная скорость будет выше, а в часы-пик — ниже.

Планируется ли что-то сделать с Тамсааре теэ, в связи с ежедневными пробками, которые там и на выходных. На выходных причиной пробки являются и припаркованные у обочины машины в районе перекрестка Таммсааре и бульвара Сыпрузе.

[…] Строительство третьей полосы движения должно проходить на различных уровнях вместе со строительством перекрестков Таммсааре-Тонди, Таммсааре-Сыпрузе и Таммсааре-Мустамяэ. Осуществить эти работы невозможно до того, пока не будет готова Таллиннская окружная дорога как альтернативный объездной путь. Вопрос парковки на Таммсааре теэ сейчас рассматривается.

Когда маршруты общественного транспорта будут переделаны согласно потребности, используя информацию с валидаторов, которая собирается уже годами?

Сеть общественного транспорта построена согласно логике города. Мстамяэ, Ыйсмяэ и Ласнамяэ до сих пор находятся а том же месте, но город развился и изменился. Например, появился Ülemiste City, и в связи с этим мы изменили сеть общественного транспорта, и в Ülemiste City идут несколько автобусных линий и трамвай.

После прибавления жилых районов мы направили в Хааберсти и Какумяэ новую автобусную линию. При этом у нас есть и такой опыт, что жители новой жилой зоны написали коллективное обращение, чтобы убрать запущенную туда автобусную линию. Мы постоянно делаем работу для приспособления сети общественного транспорта к потребностям жителей и используем для этого все подходящие данные. Му ждем от горожан предложений на тему общественного транспорта на адрес tta@tallinnlv.ee.

Когда будет приведен в порядок цикл светофоров в Мустамяэ? Сейчас это постоянная безумная красная волна.

Зеленой волне препятствуют система приоритета общественного транспорта, движущиеся с боковых улиц автомобили и нажимающие на кнопку пешеходного перехода пешеходы. Чем больше транспорта и участников движения в городе, тем меньший эффект дает зеленая волна.

Что предпринято для того, чтобы уменьшить пробки, связанные с началом учебного года?

Наши светофорные системы с 1 сентября перейдут на программы с увеличенной транспортной нагрузкой. Самый большой вклад могут сделать родители учеников. Если ребенок уже может самостоятельно передвигаться, просим высаживать его из машины чуть подальше от школы, чтобы избегать опасных ситуаций около школ.

Вероятно, и в начале этого учебного года не удастся избежать замедленного потока движения, с этим нужно считаться. Советую в Таллинне в начале сентября при возможности избегать поездок на автомобиле, особенно тем людям, кто не везет детей в первый класс.